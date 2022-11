Bárbara Parada e Miguel Vicente trocam primeiro beijo no “Big Brother” (TVI)

Bárbara Parada e Miguel Vicente terão trocado o primeiro beijo dentro do programa “Big Brother”, da TVI. As imagens estão a circular nas redes sociais.

Depois de vários momentos, em que trocaram carícias na casa mais vigiada do país, a concorrente e o colega de jogo beijaram-se pela primeira vez quando estavam no quarto.

Nas imagens que estão a ser tema de assunto no Twitter, a jovem aparece a arrumar o quarto quando Miguel Vicente “agarra” na cara de Bárbara Parada e lhe dá um beijo que aparenta ser na boca.

Os internautas ficaram rendidos ao momento dos dois jogadores do “reality show”. Entre os comentários que surgiram existiu quem considerasse que foi um beijo do concorrente no queixo da jovem.