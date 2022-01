“BB Famosos”: Flávio Furtado acredita que Bruno de Carvalho e Liliana Almeida tiveram relações sexuais

Flávio Furtado, um dos comentadores de “Big Brother Famosos” (TVI), acredita que Bruno de Carvalho e Liliana Almeida já se envolveram sexualmente. Em causa estão os barulhos noturnos entre o alegado casal no quarto.

Foi durante a emissão do “Extra”, conduzido por Marta Cardoso, desta quinta-feira, 27 de janeiro, que o comentador abordou o tema. “O que é que aconteceu? Pois que a espécie humana acasalou”, começou por dizer.

Flávio Furtado recordou a chamada de atenção de Marta Gil: “Não é simpático estares numa cama e ouvires alguém ao lado a contar dinheiro. Pois que ela percebeu mal e achou que lhe estavam a dizer: ‘porque tu és mulher e tens que te dar ao respeito’. Mas não foi isso”.

Lembre-se que, em conversa com a concorrente, as atrizes revelaram se sentir “um bocado desconfortáveis”. “Não sou ninguém para decidir aquilo que queres fazer, mas falta um mês para bazar daqui”, referiu Marta Gil à colega de casa. Ao que a ex- Non Stop respondeu: “Não se preocupem”.

“Preferia que não voltasse a acontecer e somos todos adultos. Aguentem-se”, disse Marta Gil.