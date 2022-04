“Big Brother Famosos”: Liliana Almeida revela que já deu um beijo na casa

Liliana Almeida revelou que já deu um beijo na boca da Jaciara dentro do “Big Brother Famosos”, durante o aniversário do Leandro.

A cantora participou no desafio “Verdade ou Picante”, com Jay Oliver e Laura Galvão, na casa mais vigiada do país. Durante o jogo, a concorrente admitiu que já deu um beijo lá dentro.

“Foi um beijo à Jaciara, nos anos do Leandro. Dei-lhe um ‘xoxo’. Demos as duas”, explicou Liliana Almeida ao “Big Brother”. “Parece-me que foi uma resposta sincera”, respondeu a produção.

Entre os nomeados desta semana para a gala de domingo à noite estão Bruno de Carvalho, Leandro, Jay Oliver e Nuno Homem de Sá.