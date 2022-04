“BB2020”: Rui abandona programa e Daniel Guerreiro e Diogo salvos

O pastor Rui abandonou este domingo a “casa mais vigiada do país”. Já o “mentalista” recebeu, apenas, cinco por cento das intenções de voto para expulsar. Diogo também se mantém no programa.

Rui foi expulso pelo público com mais de 70 por cento dos votos. O pastor, que era, no início, um dos candidatos, abandonou este domingo a “casa mais vigiada do país”.

Etelvina, a mãe do pastor, esteve na Gala conduzida por Cláudio Ramos, na Venda do Pinheiro e referiu: “Estou triste por ele, mas contente por mim. Era um cordeirinho a conviver com os lobos”, acusou.

Já Daniel Guerreiro foi salvo pelos portugueses da expulsão, este domingo. O jovem “mentalista” teve, apenas, cinco por cento da intenção de voto para a saída.

O jovem ficou visivelmente emocionado e, segundo Diogo, foi salvo “devido à relação com Soraia”. Recorde-se que a jovem se tem aproximado, mas Daniel parece ainda resistir às investidas da rapariga.

Diogo, que parece isolado na casa, foi o segundo concorrente salvo pelos portugueses.

Quem ameaça sair é Pedro Soá. O participante considerou “uma injustiça” a saída de Rui e garante que agora vai “começar a jogar”.