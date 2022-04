“BB2020”: Teresa exalta-se com Hélder devido às “faltas de respeito”

Teresa exaltou-se com Hélder, este sábado, e afirmou que está “saturada” das “faltas de respeito” e das insinuações do concorrente do “Big Brother 2020”.

A ex-cabeleireira emocionou-se depois de mais um momento de tensão com o concorrente de Santa Maria da Feira e confessou que está “farta das brincadeiras e das faltas de respeito”.

“Vou acabar por sair porque lhe vou dar com alguma coisa na cabeça. Estou farta das brincadeiras dele, estou farta daquela pessoa. Estou farta das bocas estou farta das piadas, estou fartadas faltas de respeito”, realçou Teresa, acrescentando que Hélder “não tem respeito por ninguém”.

“Deve pensar que tenho a idade dele. Não sei como é que ele é, não o conheço e não tenho que o suportar. Chega a um ponto que estou saturada dele”, referiu a concorrente mais velha do formato da TVI.

