“Bem juntinhos”, com Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, chega à Globo

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, casados há quase 20 anos, abrem as portas ao público para dar a conhecer mais a sua intimidade, na Globo.

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima são um casal conhecido do público brasileiro. Com quase duas décadas de matrimónio, os apresentadores irão abrir as portas e convidar o público a conhecer mais da sua intimidade no programa “Bem Juntinhos”.

O formato conta com 15 episódios nos quais o casal irá partilhar vários momentos, memórias, histórias e experiências nos mais variados temas.

O programa vai contar “com a participação de especialistas que comentam diversos assuntos, tais como as dores e as delícias da maternidade e da gestação, ansiedade, traumas e medos, as motivações que levam à separação, o envelhecimento sem tabus, a forma como pais e mães lidam com o despertar da sexualidade nas crianças e adolescentes e a relação com as redes sociais, entre outros”, lê-se em comunicado da Globo.

Além de especialistas, os apresentadores vão receber caras conhecidas como Cláudia Raia, Gaby Amarantos e Dani Calabresa.

“No programa, a gente vai cozinhar, plantar e se inspirar para criar coisas novas. Vai ter dicas de receitas, de leitura e de serviços bem práticos de como manter o lar”, conta Fernanda Lima.

“A gente também vai dialogar, partilhar experiências, ouvir opiniões, reformular conceitos e, por que não, mudar de ideias”, destaca Rodrigo Hilbert. “Bem Juntinhos” tem estreia marcada para este sábado, dia 9 de setembro, às 13.45 horas no canal Globo.