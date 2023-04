Bernardo Sousa tem acidente de carro e surge com colar cervical

O piloto e ex-participante do “Big Brother” Bernardo Sousa teve um acidente numa competição, no Algarve, e apareceu no hospital com um colar cervical.

Não ganhou para o susto: Bernardo Sousa, piloto de automóveis e ex-participante do “Big Brother”, da TVI, saiu de pista com o carro e teve de ir ao hospital e ficar com um colar cervical.

Tudo aconteceu no Rally do Algarve, onde participava com a sua navegadora, Inês Veiga, que também foi assistida na unidade de saúde.

“Tivemos uma pequena saída de estrada e batemos num barranco, com desaceleração relativamente forte”, contou o piloto no perfil de Instagram.

“Viemos ao hospital por precaução, estou à espera do resultado do TAC, que em princípio vai ser ok”, acrescentou Bernardo Sousa.

E foi mesmo porque, segundo a namorada do piloto madeirense, Bruna Gomes, os dois ocupantes da viatura “acabaram de receber alta do hospital e estão bem. Faz parte”.