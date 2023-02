Beyoncé torna-se na artista mais premiada nos Grammys

A 65.º edição da gala Grammys decorreu este domingo, 5 de fevereiro, em Los Angeles, e Beyoncé foi o nome que fez história.

A intérprete tornou-se na artista mais premiada de sempre nos Grammys e conta agora com 32 estatuetas.

“Estou a tentar não me emocionar demasiado”, referiu Beyoncé durante o seu discurso de aceitação de Melhor Álbum de Dança/Eletrónica com “Renaissance”. A voz de “Drunk in Love” aproveitou ainda para agradecer à família, ao marido, aos fãs e à comunidade LGBTQ+.

Beyoncé era ainda a artista mais nomeada da noite com nove indicações e venceu quatro: “Melhor Performance”, “Melhor Canção”, “Melhor Álbum” e “Melhor Gravação”.

Harry Styles arrecadou o prémio “Álbum do Ano” com “Harry’s House” e Lizzo foi distinguida com o prémio de “Gravação do Ano” com “About Damm Time’. Já Bonnie Raitt venceu na categoria “Canção do Ano” com “Just Like That” e Samara Joy foi considera “Melhor Nova Artista”.