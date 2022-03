“Big Brother 2021”: Ricardo foi expulso da casa mais vigiada do país

Ricardo foi o concorrente mais votado pelo público e acabou por abandonar, este domingo, 5 de dezembro, o “reality show” “Big Brother 2021”, da TVI.

O participante começou a gala deste domingo à noite como nomeado ao lado de Joana e Débora. Joana foi a primeira concorrente a ser salva contabilizado 3% da votação do público.

Já Débora somou 49% e Ricardo obteve 51%, acabando por deixar o jogo da estação de Queluz de Baixo.

“A minha entrada no Big Brother resultou em voltar a encontrar o Ricardo que eu já não conhecia”, disse Ricardo, em declarações à TVI, depois de sair da casa e entrar no estúdio do “Big Brother”.