“Big Brother”: André Abrantes faz tatuagem do rosto de Zena no braço

André Abrantes fez uma tatuagem do rosto de Zena no braço. Os seguidores do casal elogiaram o gesto do ex-concorrente do “Big Brother – A Revolução”.

O ex-participante do “reality show” da TVI aproveitou estar na Madeira para fazer uma tatuagem nova em homenagem à namorada, Zena, vencedora do “Big Brother – A Revolução” e madeirense.

No perfil de Instagram, André Abrantes partilhou o resultado final. “Chamem-me doido”, escreveu o cantor na legenda.

Na secção de comentários, rapidamente diversos seguidores elogiaram o gesto do ex-concorrente. “Omg! Super lindo, eu sabia que tinha a ver com a Zena. O vosso amor é lindo!” escreveu uma admiradora. “Está linda! O que o amor faz! Está mesmo incrível!”, atirou outra.

Recentemente, os dois reagiramao vídeo de sexo explícito que anda a circular na Internet. “Aquilo que foi feito dentro da casa foi falado antes de ser feito e depois de ser feito. Da parte da produção, foi confirmado várias vezes que não haveria problema”, disse André Abrantes.