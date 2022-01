“Big Brother”: André Filipe expulso por perder a cabeça e partir tudo (fotos)

André FIlipe foi esta tarde expuso do “Big Brother – A Revolução”. A TVI justifica a saída do concorrente com “comportamento inaceitável”, depois de o concorrente, de cabeça perdida, ter “grafitado” paredes, atirado objetos para a piscina ou partir uma tomada elétrica.

Ponto final na participação de André Filipe no “reality show” da TVI. Depois de ter mostrado um comportamento estranho nos últimos dias, o agora ex-concorrente perdeu a cabeça e foi mesmo expulso pelo “Big Brother” com a justificação de acumular “atitudes inaceitáveis”.

Nas imagens que o programa “Extra” acaba de passar, André Filipe parte uma tomada elétrica, danifica um espelho, atira vários objetos para a piscina e ainda “grafita” as paredes da mansão da Ericeira. Sempre bastante “aluado” e sem motivo aparente.

O “Big Brother” avisa para o comportamento desviante em várias ocasiões, mas o “bruxo” despreza por completo as instruções da equipa de produção.

A TVI promete passar mais imagens durante o “Extra” que vai passar à noite e que será conduzido por Maria Botelho Moniz.

Segundo o quarto canal, os outros concorrentes ainda não foram avisados da expulsão de André Filipe.