António Raminhos assinala Dia da Mãe com mensagem especial

O Dia da Mãe celebrou-se este domingo, 5 de maio. António Raminhos partilhou algumas fotografias com a mãe, que já morreu, e deixou uma mensagem especial.

António Raminhos partilhou algumas fotografias com a mãe, que já partiu, no âmbito do Dia da Mãe, que se celebrou este domingo, 5 de maio, e deixou uma mensagem especial.

“Não sinto saudades da minha mãe. Não no sentido de ter partido ou de dor. Não sei sequer o dia em que morreu. Não está ausente, não está longe. Está aqui. Feliz Dia da Mãe”, escreveu.

Na caixa de comentários, multiplicaram-se as mensagens de carinho dos fãs. “Eu sinto saudades tão grandes que chega a doer”, “Vai estar aí sempre” e “A nossa mãe fica sempre connosco, independentemente de quando partiu” são alguns dos exemplos.