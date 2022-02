“Big Brother”: Andreia é críticada e acusada de ser falsa

Rui Pedro, Carlos e Michel criticaram Andreia depois de a bailarina ter dito que os homens da casa na Ericeira faziam “bullying” a Pedro.

Alguns dos concorrentes do “Big Brother – A Revolução” ficaram indignados com a jogadora e acusaram-na de ser “pura falsidade” e querer “agregar-se” por interesse ao último concorrente a entrar no “reality show”.

“Detesto falsidades. Falsidades não”, “‘Bulliyng’ contigo? Estamos a brincar contigo e isso é o sinónimo máximo de proximidade e confiança”, referiu Rui Pedro.

“Ele demonstrou que é forte lá fora e ela está a agregar-se porque ele tem o apoio das pessoas. Ela pensa ‘se me agregar a ele também tenho o apoio das pessoas’. É falsidade pura”, acrescentou.