“Big Brother”: Anuska admite estar chateada com Cláudio Ramos e acusa-o de falta de imparcialidade

A ex-concorrente confessou que está chateada com Cláudio Ramos devido à forma como o apresentador do “Big Brother – Duplo Impacto” lidou com o confronto entre Anuska, Hélder e Joana Diniz.

Depois do regresso temporário ao “reality show”, na gala de domingo, 17 janeiro, para esclarecer a polémica com o concorrente de Santa Maria da Feira, a ex-jogadora esteve no formato “Dois às 10”, esta terça-feira, 19 de janeiro, também apresentado por Cláudio Ramos, em dupla com Maria Botelho Moniz.

Questionada se estaria “chateada” com o próprio, a irmã de Iury respondeu afirmativamente, realçando que ficou “desiludida” porque sentiu “falta de imparcialidade”.

“Estou chateada consigo. Fiquei desiludida porque senti que houve uma falta de imparcialidade no programa e acho que estão a levar a Joana com paninhos quentes e não gostei muito, sinceramente”, referiu.

No entanto, Cláudio Ramos esclareceu a situação e sublinhou que achou que Anuska pediu “demasiadas justificações” a Joana Diniz.

“Sempre tive grande estima por si e pela Iury e acho que no que toca a isto considero que se o Hélder e a Anuska forem um casal, […] o problema é do Hélder. Senti a Anuska a pedir demasiadas justificações à Joana e a saltar em cima do Hélder”, referiu.