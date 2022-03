O concorrente Carlos foi expulso na noite deste domingo pelos telespetadores de “Big Brother – A Revolução”.

O participante do “reality show” da TVI, que foi um dos mais discretos da mansão da Ericeira, foi o mais votado pelos seguidores do programa, com 36 por cento.

A salvo, pelo menos durante mais uma semana, ficaram Pedro (33 por cento) e Joana (31 por cento).