“Big Brother”: Começou o “Duplo Impacto” e “A Pipoca Mais Doce” diz-se “envergonhada enquanto mulher”

O “Big Brother – Duplo Impacto” começou na noite deste domingo já com duas polémicas: “A Pipoca Mais Doce” não compreende como Joana aceitou entrar ao lado de Rui Pedro e este último ameaçou sair logo na primeira gala.

Estreou na noite deste domingo, na TVI, o “Big Brother – Duplo Impacto” e logo com a comentadora Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, a “agitar as águas”: a conhecida “blogger” garantiu não compreender como a concorrente Joana, que no programa anterior acusou Rui Pedro de agressão – dentro e fora da mansão da Ericeira -, aceitou entrar novamente no jogo com o rapaz.

“Isto envergonha-me enquanto mulher”, defendeu a comentadora, em conversa com Teresa Guilherme e Cláudio Ramos, os apresentadores que fazem pela primeira vez uma dupla neste formato da TVI.

Nos primeiros minutos de programa Rui Pedro ameaçou mesmo voltar a abandonar o jogo – quis ter uma conversa no “confessionário” com o “Big Brother” -, depois de ter percebido que, afinal, a namorada, Jessica, é suplente e não iria entrar nesta noite.

De resto, o programa ficou marcado pelo regresso do ex-futebolista Gonçalo Quinaz aos “reality shows” – foi finalista de “A Quinta” -, e de Helena Isabel, que venceu a “Casa dos Segredos 6”. A terceira surpresa foi o ex-concorrente Pedro estar fechado no “bunker” com a… mãe, Maria Antónia.

Em jogo estão, também, os seguintes concorrentes que vão atuar em dupla, ao contrário do que é habitual: Teresa, Pedro Soá, Sandrina, Joana, Joana Diniz, Hélder, Anuska – irmã da antiga concorrente Iury -, Teresa, Bruno Savate, Noélia e Sónia.