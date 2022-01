“Big Brother”: Diana expulsa da casa em noite de nova concorrente

A participante do “reality show” Diana foi expulsa da “casa mais vigiada do país” na Gala da noite deste domingo. Liliana entrou no jogo.

Frente a frente com Rui, a jovem não levou a melhor e garantiu 54 por cento dos votos do público, contra os 46 obtidos pelo jovem.

A Gala, apresentada por Teresa Guilherme, ficou ainda marcada pela entrada de uma nova concorrente: Liliana, 25 anos, de Oliveira do Bairro, pretende ser reconhecida no mundo da moda.

Renato foi, entretanto, eleito como o primeiro líder da casa nesta semana.

A propósito da expulsão de André Filipe, que teve um surto psicótico e teve de ser amarrado no hospital, a Endemol garantiu a segurança de todos os concorrentes.

“O processo de casting que realizou para o programa (…) inclui exames médicos e psicológicos completos de todos os concorrentes selecionados, realizados por profissionais de saúde independentes contratados pela produtora que fizeram parte de edições anteriores”, refere, em comunicado.