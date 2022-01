“Big Brother”: Elisabete Moutinho arrasa Teresa Guilherme ao ser confundida

Elisabete Moutinho arrasou Teresa Guilherme depois de ser confundida durante a gala de estreia do programa “Big Brother – Duplo Impacto”.

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos 5” esteve em estúdio durante a estreia do mais recente “reality show” apresentado por Teresa Guilherme e Cláudio Ramos. No entanto, ao ser abordada não foi reconhecida pela apresentadora, que perguntou mesmo quem era.

A propósito dessa situação, Elisabete Moutinho revelou-se desagradada com a atitude de Teresa Guilherme, afirmando que esta tem pouca consideração por si, uma vez que, de acordo com a própria, o mesmo já tinha ocorrido minutos antes de o formato entrar no ar.

“Fui convidada para ir ao programa a representar o Rui. A Teresa Guilherme já o tinha feito em off e voltou a fazer de conta que não me conhece quando ela sabe perfeitamente que iria estar ali, mas gosta de fazer aquele papel que não lhe fica nada bem”, referiu.

“Consideração por mim? Muito pouca. No entanto, numa próxima oportunidade vou ter de lhe responder de outra forma ao ‘carinho’ dela demonstrado por mim”, acrescentou.

Em jogo no “Big Brother – Duplo Impacto” estão Rui Pedro, Pedro Soá, Sandrina, Joana Diniz, Hélder, Anuska, Teresa, Bruno Savate, Joana, Noélia e Sónia.