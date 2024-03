“Big Brother”: expulsão na quinta-feira e gala dia 12 de março

As eleições Legislativas do próximo dia 10 de março levaram a TVI a fazer algumas alterações no “Big Brother – Desafio Final”.

Com os portugueses a escolherem o partido vencedor das eleições Legislativas no próximo domingo, dia 10 de março, a habitual gala do “Big Brother – Desafio Final”, fica adiada para terça-feira, dia 12.

Mas, antes, vai haver uma expulsão, já nesta quinta-feira, dia 7. Hélder, Érica, Bruno Savate, Ana Barbosa e André são os nomeados da semana, enquanto Vina Ribeiro é a primeira finalista do “reality show” apresentado por Cláudio Ramos.

Durante os próximos dias, um destes concorrentes vai ser salvo pelo público que segue o formato da TVI.