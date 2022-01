“Big Brother Famosos” (TVI) líder de audiências com 1.5 milhões de telespetadores

A TVI foi líder de audiências, este domingo, 23 de janeiro, durante a emissão da gala de “Big Brother Famosos”, apresentada por Cristina Ferreira.

A estação de Queluz de Baixo contou com quase 1.5 milhões de portugueses colados ao ecrã no domingo à noite. Quem não conseguiu ficar indiferente foi a diretora de Entretenimento e Ficção do canal que assinalou o marco no perfil de Instagram.

“A TVI foi líder de audiências este domingo com o ‘Big Brother Famosos’ a ser o programa mais visto do dia. Às 22h quase 1.5 milhões de portugueses acompanhavam as aventuras dentro da casa mais vigiada do país. Obrigado pela sua preferência. Esta semana temos muitas surpresas para si”, escreveu.

Na secção de comentários, vários os rostos do canal quatro como Maria Botelho Moniz, Zé Lopes e Fanny Rodrigues reagiram com emojis em forma de coração e palmas à partilha de Cristina Ferreira.