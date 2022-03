“Big Brother”: Flávio Furtado faz comentário íntimo sobre Helena Isabel

Flávio Furtado fez um comentário sobre Helena Isabel relacionado com a vida íntima da ex-concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto”.

O comentador do “Extra” recordou, esta segunda-feira, 22 de fevereiro, a última gala do “reality show” e destacou a visita da ex-jogadora à casa da Ericeira para ver Gonçalo Quinaz e abordar a interação do concorrente com as restantes jogadoras.

Depois de exibido novamente esse momento, Flávio Furtado fez um comentário sobre Helena Isabel, referindo que esta “ama o próximo”.

“A Helena Isabel é católica. Vou dizer isto e o pessoal vai-me matar. Ela faz o que está na bíblia, amar o próximo. Próximo”, afirmou o também ex-concorrente do “Big Brother VIP”.

“Não acho que ela se chateou com nada disto. Não acho que ela bloqueou ninguém. Ela está bem resolvida. Está tudo resolvido”, acrescentou ainda.