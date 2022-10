“Big Brother”: Mãe e filha entram na casa

Mãe e filha acabam de entrar na casa do “Big Brother”, da TVI. As duas têm como missão esconder os laços de sangue que as unem.

Jessica Gomes e Patrícia Silva acabam de entrar na casa do “Big Brother”. As duas são filha e mãe, mas estão a esconder dos restantes concorrentes os laços de sangue.

Segundo a apresentadora do programa, Cristina Ferreira, os telespetadores devem pronunciar-se se ficam as duas dentro da mansão da Malveira.

Jéssica Gomes, 18 anos, de Vila do Conde, apelida-se de “canalhinha”. Terminou agora o primeiro ano de Enfermagem. Faz dança contemporânea e ginástica acrobática.

Não gosta de receber ordens e acha que é inteligente. Nos seus tempos livres gosta de pintar.

Na casa não vai admitir faltas de respeito, diz que pode ser pequena em tamanho, mas dentro dela “mora uma leoa”.

Patrícia Silva, 38 anos, de Vila do Conde tem um curso de medicina natural e é dona de uma ervanária. Também dá aulas de “pump” e “jump” num ginásio. Considera-se uma mulher bem-disposta e lutadora.

Tem o sonho de entrar num “reality show” há vários anos e espera que este “Big Brother” se torne numa das melhores experiências da sua vida.

Entra na casa com a sua filha Jéssica e espera que esta experiência as torne ainda mais cúmplices.