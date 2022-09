“Big Brother”: Marido e mulher entram na “casa mais vigiada do país”

A nova edição do “Big Brother” começou na noite deste domingo, na TVI. Conheça os primeiros concorrentes, que são marido e mulher.

Foi com pirotecnia em estúdio e um longo vestido cor de rosa que Cristina Ferreira iniciou mais uma edição do “Big Brother”. Antes de apresentar os concorrentes, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI deu as boas vindas a Marta Gil e Flávio Furtado, que se mantêm como comentadores residentes.

A primeira concorrente a ser apresentada foi Ana Maia, 30 anos – feitos neste domingo, dia de estreia do “reality show” – natural de Braga. Esta atriz está preparada “para o grande papel” da sua vida. Diz que gosta de “ajudar” e está a escrever um livro.

A participante entra com o marido: de Braga vem, também, Daniel Oliveira, 33 anos. Garante que é uma pessoa “brincalhona e divertida”.

O casal entrou dentro da “casa mais vigiada do país” com as roupas de casamento, que aconteceu há três anos.

De Lisboa vem Joana Franco, 37 anos. Tem quatro filhos e não gosta de “má criação, ordinarice e berros”. “Sou positiva, divertida e muito bem-disposta”, garantiu no vídeo de apresentação aos telespetadores. A mãe, Maria Teresa, ficou a saber da entrada pela televisão: “Acha que sou louca”, disse Joana a Cristina Ferreira.