“Big Brother” volta esta noite à TVI com famosos e anónimos

O “reality show” da TVI regressa esta noite e junta figuras públicas e desconhecidos. Apresentado por Cristina Ferreira, o “Big Brother” aposta na pressão entre casais e familiares.

Alguns meses depois da consagração da brasileira Bruna Gomes como vencedora do “Big Brother”, o “reality show” está de regresso à TVI com a novidade de juntar famosos a anónimos, ao que tudo indica num total de 16 participantes. A mansão da Malveira vai abrir portas esta noite depois do “Jornal das 8” e Cristina Ferreira, que volta à apresentação do formato, deve dar as boas-vindas a Miro Vemba, irmão do humorista Gilmário Vemba, ao ator Nuno Homem de Sá e à namorada, Frederica Lima – conheceram-se depois de o intérprete ter participado no “reality show” -, e outros nomes que estiveram em cima da mesa nas últimas semanas.

Segundo a revista “Nova Gente”, trata-se de Felicidade e Vânia Sá (mãe e filha), António Bravo e o namorado, Luís Aguiar, o casal Joana e Eduardo Madeira e Sandra e Pedro Fernandes, pais da antiga concorrente Jéssica Fernandes.

A ideia da produção será aumentar a pressão sobre os namorados e os familiares e daí resultarem discussões que conduzam às boas audiências. À revista “TV Mais”, fonte da produção explicou algumas escolhas. “As relações vão ser postas à prova e se a pressão dentro de um ‘reality show’ é alta, quando envolve laços familiares e relações amorosas pode tornar-se explosiva”.

Depois da brasileira Bruna Gomes, do outro lado do Atlântico podem chegar os irmãos e influenciadores digitais Camila e Phillipe Loures.

Vai haver um botão de desistência para quem pretenda abandonar o programa e o público terá um papel fundamental e uma interatividade nunca antes vista: os fãs podem enviar mensagens aos concorrentes e, até, castiga-los, se não gostarem de determinada prestação.

A mansão da Ericeira promete ser ao estilo “pop”, com cores irreverentes e alegres e pode ser vista 24 horas por dia até ao final do ano, já que o programa se vai dividir por perto de quatro meses, com a segunda de duas finais a estar prevista, como habitualmente, para a noite de “réveillon”.

A TVI anunciou, entretanto, que “vai haver um novo supermercado” e um “podcast do líder”, para alimentar a área digital.

Inês Simões, Merche Romero, Kapinha, Susana Dias Ramos, Weza Silva, Zé Lopes, Ana Arrebentinha, Carla Salgueiro, Cinha Jardim, Flávio Furtado e Helena Patrício são os comentadores já anunciados pela estação de Queluz de Baixo.