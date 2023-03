Bill Gates estreia-se como avô. “Estou muito orgulhoso”

Milionário norte-americano Bill Gates foi avô pela primeira vez. O sexo e o nome do bebé não foram ainda revelados e o momento é de felicidade

Jennifer Gates e Nayel Nassar foram pais pela primeira vez este sábado, 4 de março. “A enviar amor a partir da nossa pequena e saudável família”, escreveu a filha do multimilionário na legenda da publicação que partilhou na sua conta oficial de Instagram, onde mostra os pés do bebé.

Bill Gates também reagiu ao nascimento do primeiro neto nas redes sociais. “Parabéns Jenn e Nayel. Estou muito orgulhoso”, escreveu o empresário ao partilhar a foto da filha através de stories.

Recorde-se que, no ano passado, logo após receber a notícia de que seria avô, Bill Gates fez um texto no seu blog, em que escreveu: “Ser avô no ano que vem deixa-me emocionado. E esse pensamento dá uma nova dimensão ao meu trabalho. Quando penso no mundo em que o meu neto irá nascer, fico ainda mais inspirado a ajudar os filhos e netos de todos a terem uma oportunidade de sobreviver e brilhar.”

Jennifer Gates e Nayel Nassar casaram em outubro de 2021.