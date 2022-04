Boss AC salta para o pequeno ecrã com “Ensaia Comigo”

“Ensaia Comigo”. Este é o novo programa que Boss AC idealizou e vai apresentar na RTP1. O cantor recebeu convidados como Rui Veloso, Simone de Oliveira, Cuca Roseta, Marisa Liz, entre outros.

O “rapper”, que é conhecido por dar voz a temas como “Baza Baza” e “Princesa”, vai receber num estúdio, em conjunto com a sua banda, diversos convidados. E juntos vão criar música.

“É fazer o que sempre fiz, mas com as câmaras. Não me vejo como apresentador de coisa nenhuma, tenho respeito pelos profissionais que são apresentadores. Vejo-me sim como um anfitrião, alguém que recebe amigos, outros músicos, na sua casa. E fazemos música. Foi uma coisa completamente despretensiosa, tranquila, descomprometida, tal como é um ensaio”, contou, à margem da apresentação da nova grelha da RTP no Capitólio, em Lisboa.

Durante as gravações dos dez episódios, o artista nunca teve “perguntas preparadas”. “Não existem perguntas preparadas, não existe um guião. Nós o que fazemos é: receber as pessoas e toca a gravar”, acrescentou.

Com isto, Boss AC garantiu que “aconteceram momentos lindos, maravilhosos e irrepetíveis”. “Apanhamo-nos a fazer coisas que eu provavelmente nunca imaginaria”, confessou.

Sobre o convidado que mais o surpreendeu: “O critério para estes dez primeiros convidados foi ser o mais eclético possível, tendo uma pessoa por género. A ideia é o convidado sair da sua zona de conforto e nós também. […] Toso os episódios foram especiais à sua maneira”.

O programa “Ensaia Comigo”, apresentado por Boss AC, estreia-se a 18 de setembro.