Britney Spears sofre acidente e é hospitalizada

Britney Spears foi hospitalizada depois de ter partido um osso do pé enquanto dançava.

O namorado da cantora norte-americana, Sam Asghari, revelou o sucedido, esta terça-feira, através da conta de Instagram.

“Quando partes alguma coisa, ela tende a curar mais forte, especialmente se for a minha miúda. A minha leoa partiu o metatarso, no pé, a fazer o que ela ama, que é dançar. Desejo que recupere bem, para que possa saltar, correr e dançar novamente”, escreveu Sam Asghari na legenda de uma fotografia com a artista.

https://www.instagram.com/p/B8uAKfBAE8-/

