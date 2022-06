Bruno de Carvalho conta como “Big Brother” o afastou da filha mais velha

Bruno de Carvalho contou como a entrada no “Big Brother” o afastou da filha mais velha, Catarina, que anteviu “consequências” para o pai.

Bruno de Carvalho foi um dos mais recentes convidados do programa “Cá por Casa”, de Herman José, na RTP1, e contou que a filha mais velha, Catarina, não viu com bons olhos a sua entrada no “Big Brother”, da TVI.

“Acho que ela atingiu um limite”, referiu o antigo presidente do Sporting, para explicar. “Viu o pai ser expulso da casa acusado de violência sobre mulheres, o que eu acho que é pior do que ser terrorista”.

De seguida, explicou a sua relação com a filha mais velha. “É uma das pessoa mais importantes da minha vida e vejo-a afastada. Fui pai e mãe da Catarina”.