Bruno de Carvalho e Liliana Almeida enfrentam rumores de separação

Os rumores da separação de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida surgiram esta sexta-feira depois de uma publicação enigmática do antigo dirigente nas redes sociais.

O DJ e antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho foi às redes sociais garantir que está tudo “super bem”, mas as palavras que se seguiram deixaram muitos fãs a pensar no eventual fim do casamento com a cantora Liliana Almeida.

“Quero (…) pedir desculpa, de todas as minhas falhas e problemas que são tantos. A Liliana merece mais e vai ter de certeza absoluta. Beijinho e parabéns. Está tudo super bem, mas não poderia deixar de fazer este live para dar um beijinho”, referiu Bruno de Carvalho, que se apaixonou pela membro das “Non Stop” no “Big Brother”, da TVI.

“(…) Quero dizer que é uma mulher fantástica que, muitas vezes, não consegui corresponder. É o que é. Mas são 40 anos e 40 anos é uma data importante”, rematou o DJ.