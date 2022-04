Bruno Nogueira regressa à antena da SIC com novo programa

Bruno Nogueira está de volta à antena da SIC para um novo programa depois de ter criado a série “Princípio, Meio e Fim”.

O humorista vai regressar ao pequeno ecrã com um formato de entretenimento, tal como anunciou, esta segunda-feira, 20 de setembro, o ator Ricardo Pereira e a jornalista Ana Patrícia Carvalho na apresentação da grelha da SIC, em Lisboa.

“É o regresso do Bruno ao entretenimento. O ‘Princípio, Meio e Fim’ era um projeto com um misto de ficção e de entretenimento. Aqui é entretenimento puro”, explicou o diretor de Programas, Daniel Oliveira, à N-TV.

O também apresentador do programa “Alta Definição” (SIC) referiu ainda que não será um “talk show” e será transmitido num horário mais cedo do que a meia-noite.

Além de Bruno Nogueira, também foram anunciadas no evento as novas temporadas da novela “Amor, Amor”, “Hell’s Kitchen”, “A Máscara”, “Isto é Gozar Com Quem Trabalha”, “Quem Quer Namorar com o Agricultor” e “Terra Nossa”.

Já na Opto, plataforma de “streaming”, destaque para as estreias da nova temporada d’”O Clube”, com Lourenço Ortigão e Jéssica Athayde, “A Lista”, com Carolina Loureiro e Júlia Palha, e a história de Paulo Futre com “Futre – O Primeiro Português”.