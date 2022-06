Bruno Nogueira vive drama com morte de convidada do programa “Tabu”, da SIC

Bruno Nogueira reagiu à morte de uma das convidadas do programa “Tabu”, da SIC. O humorista lamentou o sucedido nestas horas dramáticas.

O comediante deixou, no perfil de Instagram, uma mensagem de tributo a Lídia, que participou num dos episódios do programa em que o artista fazia um “stand up” tendo como base os problemas dos convidados.

“A querida Lídia, que tive a sorte de conhecer no episódio do ‘Tabu’, partiu. Um exemplo superior de como lidar com as rasteiras da vida. Obrigado, maravilhosa Lídia”, agradeceu Bruno Nogueira.

A convidada fez parte do episódio no qual foram abordadas várias doenças terminais. Recorde-se que o formato de Bruno Nogueira estreou-se na antena da SIC a 5 de março deste ano.