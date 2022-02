“Cabelo Pantene” estreia-se a 1 de maio na TVI

O programa “Cabelo Pantene – O Sonho” regressa a TVI no primeiro dia do próximo mês. Sofia Ribeiro e Luís Borges são os apresentadores.

A estreia está marcada para 1 de maio e o formato televisivo será emitido aos sábados, em “prime time”. Uma das novidades deste ano é que o programa da TVI passa a ter cinco episódios.

O primeiro episódio, que será exibido no primeiro fim de semana de maio, “Cabelo Pantene – A Caminho do Sonho”, será um pré-programa, onde os vários concorrentes não vão ser postos à prova, nem enfrentar expulsões.

Com três objetivos em mente: Dream (sonho que os concorrentes vão viver), Learning (processo de aprendizagem com os vários convidados e jurados) e Emotion (emoções que se vão viver ao longo do programa), esta experiência “promete ser uma verdadeira school learning, onde poderão aprender com vários profissionais de áreas como a moda, a beleza e a comunicação, para que possam estar verdadeiramente preparados para os desafios e provas que irão enfrentar nos quatro episódios seguintes”, avança a TVI em comunicado.

Esta edição vai ser conduzida pela atriz Sofia Ribeiro e pelo modelo e apresentador Luís Borges. O painel de jurados é composto pelos já conhecidos Mário Príncipe, ‘fashion photographer’, e o ‘hairstylist’ Mathieu Dubet. Mas esta terceira edição traz novidades ao leque de jurados do programa, que vai contar com a presença da diretora de marketing da Pantene Portugal, Carolina Veiga.

Recorde-se que o vencedor do “Cabelo Pantene – O Sonho” não só será o próximo embaixador da marca Pantene, como vai ganhar um prémio final de mil euros, a oportunidade de pertencer ao universo TVI e a possibilidade de agenciamento pela Central Models.