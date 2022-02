“Cabelo Pantene – O Sonho 4” (TVI) abre portas novamente ao universo masculino

A quarta edição do programa “Cabelo Pantene – O Sonho”, transmitido pela TVI, volta a abrir portas ao universo masculino.

Ao lado de um grupo de raparigas, os rapazes vão contar “com muitas experiências e aprender com vários profissionais das mais diversas áreas como beleza, moda, cultura e comunicação”, tal como contou a estação privada em comunicado.

“Uma vez mais, esta edição irá reservar muitas surpresas, novos desafios e algumas aventuras, tanto para os candidatos como para o público. As surpresas começam já a ser desvendadas. Este ano, pela primeira vez, serão 12 candidatos a viver o sonho!” pode ler-se na nota.

O grande vencedor da quarta edição do concurso vai tornar-se no novo embaixador da marca Pantene, ganhará um prémio final de 10 000€ e a oportunidade de pertencer ao universo TVI. As inscrições já estão abertas.