Canais com estúdios renovados e tecnologia de ponta na noite eleitoral

As televisões têm tudo pronto para a noite das eleições. Há estúdios preparados para o efeito e tecnologia de ponta.

Quando forem oito da noite deste domingo, dia 10, os canais generalistas e do Cabo vão anunciar as primeiras projeções sobre quem será o primeiro-ministro que sucede a António Costa. Mas os canais não se limitam “só” ao anúncio e têm estúdios preparados para uma noite que se vai prolongar pela madrugada e com tecnologia de ponta.

Na TVI, e em simultâneo com a CNN Portugal, a emissão começa ao final da tarde, onde serão utilizados os recursos tecnológicos mais avançados e uma sondagem à “Boca da Urna” realizada pela Pitagórica.



José Alberto Carvalho é o pivô central e será acompanhado pelos jornalistas Ana Sofia Cardoso, João Póvoa Marinheiro, Pedro Benevides (na “Magic Wall”), Sandra Felgueiras e Sara Pinto.

Miguel Sousa Tavares e Pedro Santos Guerreiro são os comentadores residentes e vão estar acompanhados por Paulo Rangel e Sérgio Sousa Pinto, na análise dos resultados.

Aos quatro comentadores da TVI e da CNN Portugal juntam-se, num outro espaço, os habituais especialistas em política nacional: Anabela Neves, Anselmo Crespo, Helena Matos, Mafalda Anjos, Miguel Pinheiro, Rui Calafate, entre outros.



A emissão contará com diretos de todas as sedes de campanha, com destaque para a presença da editora de política, Carla Moita, na sede da AD, e de Beatriz Jalon, a editora-adjunta, na sede do PS.



No início da madrugada de segunda-feira, a CNN Portugal emite um Especial de “O Princípio da Incerteza” com os seus comentadores residentes – Alexandra Leitão, Lobo Xavier e Pacheco Pereira – a fazerem o balanço e projeção dos resultados eleitorais.



Vão ser utilizados diferentes cenários, com destaque para os dois estúdios (de 500 e 250 m2), com distintos recursos gráficos trabalhados pelas equipas internas da TVI, e outros com o apoio dos parceiros da CNN, incluindo ferramentas de Inteligência Artificial.

Quatro “sets” na SIC

Na SIC, Clara de Sousa, Rodrigo Guedes de Carvalho e Bento Rodrigues são os pivôs da emissão. As sondagens vão estar a cargo de Pedro Magalhães.



No primeiro “set”, ou espaço, Rodrigo Guedes de Carvalho é a “âncora” principal e irá conduzir a emissão sendo a ponte entre os diferentes postos. No segundo “set”, o espaço dos comentadores, Clara de Sousa vai estar acompanhada por Ana Gomes, Luís Miguel Júdice e Luís Marques Mendes.

No “set 3” Bento Rodrigues vai apresentar os resultados e estatísticas num moderno ecrã “touch”.

Finalmente, o “set 4” vai acolher várias duplas do painel de campanha ao longo da noite, como Sebastião Bugalho, Ângela Almeida, Ricardo Costa e José Gomes Ferreira.

Vários comentadores na RTP

Na RTP1 a emissão especial dedicada às Eleições Legislativas 2024 tem início às 18h00, num simultâneo RTP1 e RTP3, e será conduzida por José Rodrigues dos Santos, Ana Lourenço e João Adelino Faria. Nesta emissão especial, a estação do Estado vai estar em direto das sedes dos oito partidos com representação parlamentar, com uma vasta equipa da RTP.

Ao início da noite, às 20h00, o canal vai apresentar a grande sondagem feita à boca de urna do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica com as primeiras projeções dos resultados eleitorais.

Ao longo da noite, haverá resultados, análise e opinião, com a presença dos comentadores Pedro Norton, Susana Peralta, João Soares e Miguel Poiares Maduro. Destaque, ainda, para um painel de dirigentes de todos os partidos com representação parlamentar: Mariana Vieira da Silva (PS), António Leitão Amaro (AD), Rita Matias (Chega), Carlos Guimarães Pinto (IL), João Oliveira (CDU), José Manuel Pureza (BE), Bebiana Cunha (PAN) e Ricardo Sá Fernandes (Livre).

Ao final da noite chega um segundo painel de comentadores para análise de resultados constituído por Manuel Carvalho, Maria Flor Pedroso, José Manuel Fernandes, António Costa Pinto, Carmo Afonso e António José Teixeira.