Cantor Jimmy P lança livro “O Digital é Real” sobre violência no namoro online

Jimmy P vai lançar o livro “O Digital é Real” a 14 de fevereiro. Este é o segundo livro em que o cantor aborda a temática da violência no namoro.

Depois da primeira obra “Amar-te e Respeitar-te”, editada com a empresa Betweien, Jimmy P volta ao tema com o objetivo de sensibilizar para o cyberBullying e a violência no namoro online.

Com o apoio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) – que fez a revisão técnica do conteúdo e a nota de abertura do livro, este é um projeto “para escolas, direcionado para alunos e alunas do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário”.

À semelhança do primeiro livro do projeto, o novo livro inclui três histórias ficcionadas, três temas musicados e uma peça de teatro.

As três histórias do livro narram experiências pessoais de relacionamentos abusivos online (cyberbullying e cyberstalking), sexualidade e comportamentos de risco nos relacionamentos online (Sexting, Grooming e Sextortion) e relacionamentos online seguros e saudáveis.

O livro inclui ainda locais onde procurar ajuda – online e presencialmente – e bibliografia de apoio e sites onde encontram mais informação sobre o tema. A apresentação do livro, em jeito de peça de teatro, terá uma digressão por escolas de todo o país e poderá contar com uma performance musical de Jimmy P.