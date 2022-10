Caras conhecidas juntam-se para festejar os 30 anos da SIC

Vários famosos juntaram-se, esta quinta-feira, 6 de outubro, nas redes sociais para assinalar o 30.º aniversário da SIC.

O diretor de Programas do terceiro canal, Daniel Oliveira, mostrou-se nostálgico, no perfil de Instagram, lembrando o início da estação privada com uma fotografia de quando tinha apenas 17 anos.

“Já está a valer? 1998, 17 anos”, escreveu o apresentador do programa “Alta Definição”, emitido aos domingos à tarde.

Por sua vez, o diretor de Informação da TVI fez questão de assinalar o arranque da SIC, em 1992, do qual fez parte. “Parabéns à SIC! 30 anos é quase uma vida e, 30 anos na vida das pessoas e do país – acompanhando e sendo por vezes o motor de tantas transformações – parecem ainda mais”, começou por escrever Nuno Santos.

O também diretor da CNN Portugal lembrou as pessoas que fizeram parte da equipa inicial da estação. “A SIC sempre foi uma equipa. Pessoas como as que estão nestas fotografias, ou como muitas outras que aqui não entraram, mas que sempre estiveram e, mais importante, como as que estão hoje com a responsabilidade de manter o projeto pujante”, prosseguiu.

“Para mim a SIC são 13 anos inesquecíveis da minha caminhada. Gosto sempre de pensar que sou um daqueles tijolos do velho edifício da Estrada da Outurela, em Carnaxide, onde alguns de nós entraram pela primeira vez no verão de 1992. E em outubro tudo começou. Que a viagem continue!” rematou.

José Alberto Carvalho, que foi “pivot” do terceiro canal, recordou o quão nervoso estava na noite de estreia. “Tinha 24 anos. Era dos mais novos do grupo. Mas naquela noite só queria que a voz não traísse o esforço de tantos. Todos”, contou.

“Foi o momento mais intenso de toda a minha vida. Irrepetível e inesquecível. A todos os que lá estavam, a todos os que estão e a todos os que já não estão, em especial ao Emídio Rangel e à Maria José Nunes, parabéns. Eternamente bem hajam! Parabéns, SIC!” completou.

Joaquim Franco fez um balanço dos 20 anos em que está na estação de Paço de Arcos. “Televisão é equipa. O jornalista em exercício é sempre membro de uma equipa nos sucessos que confirmam e nos fracassos que ensinam. Há 20 anos, dos 30 que se celebram, sem os quais não me entendo. E esses 20 anos são feitos de gente com gente, construindo nas cumplicidades e nos debates acesos. Dos profissionais aos anónimos de cada história contada, aqui ao lado ou no outro lado do mundo”, frisou.

Seguiu-se a mensagem de parabéns do jornalista: “Felicito a SIC, quem a fez, quem a faz e quem continuará a fazê-la. Mesmo não estando, é como se estivesse. Porque as memórias têm rostos que nos acompanham e momentos que nos moldaram. Todos e a todas lembro na pessoa do Fernando. Nele revejo a senhora da limpeza, cujo ‘bom dia’ dá alento, a receção e o último piso, o(a) competente camarada e o(a) que tem está disponível para o ser, o(a) anónimo(a) que dá a melhor história, o(a) produtor(a) que antecipa o terreno, o conselho de redação, a comissão de trabalhadores, […] Em televisão não há um ‘eu’, mas um ‘nós’ com pessoas concretas. É esta a essência. Parabéns!”