Carolina Loureiro anuncia novo projeto da SIC: “Vai ser uma superprodução”

Carolina Loureiro anunciou, esta quarta-feira de manhã, 27 de abril, que a SIC está a preparar uma “superprodução”. A atriz já começou a gravar várias cenas.

A intérprete, de 29 anos, marcou presença no programa das manhãs da estação de Paço de Arcos para revelar que começou a gravar “Lua-de-mel”, na qual entra com a personagem “Nazaré”, da novela “Nazaré”.

“A ‘Nazaré’ está de volta, já estou a gravar. É isso que vim revelar”, contou a artista, anunciando o regresso da sua personagem ao pequeno ecrã.

“Isto vai ser um bocadinho diferente. Vai ser uma superprodução da SIC com várias personagens que marcaram a história do canal. As histórias vão-se cruzar, vai ser algo inédito”, relatou, referindo de seguida que a estreia está para “breve”.