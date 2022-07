Catarina Furtado celebra nova conquista: “Hoje foi um dia feliz”

Catarina Furtado mostrou-se feliz e a celebrar mais uma conquista da sua associação “Corações com Coroa”.

A apresentadora revelou que a associação ganhou um novo espaço físico e que está pronta para ajudar mais pessoas.

“Hoje foi um dia feliz!”, começou por escrever Catarina Furtado no Instagram. “A ‘minha’ Corações com Coroa existe há dez anos na Rua da Junqueira, na casa da Porteira da Biblioteca de Belém e hoje recebemos, da Câmara Municipal de Lisboa, as chaves das instalações novas que são paredes meias com as antigas”.

“Ou seja, estamos literalmente, a estender os nossos braços a mais mulheres e jovens que todos os dias procuram o nosso apoio!”, disse de seguida.

“Já celebramos! Agora é pôr mobília e pagar a renda! Mãos à obra. Espreitem o nosso trabalho”, rematou.