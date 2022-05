Catarina Gouveia alvo de críticas após fotografia do pós-parto

Catarina Gouveia foi alvo de várias críticas após publicar uma fotografia do pós-parto em que surge maquilhada e com o cabelo arranjado.

Uma das vozes que criticou a publicação da atriz foi Mariana Cabral, mais conhecida por “Bumba na Fofinha”, que partilhou um InstaStory, ferramenta do Instagram, em que brinca com a intérprete.

A humorista partilhou a imagem de Catarina Gouveia e depois uma sua no pós-parto em que surge visivelmente cansada. “Expectativa vs realidade”, legendou.

Mas a “Youtuber” não foi a única que criticou Catarina Gouveia. Também vários internautas fizeram questão de demonstrar o seu desagrado no Twitter.

“A Catarina Gouveia teve um parto ou fez um ‘unboxing’?”, “Talvez a Catarina Gouveia não tenha noção do que fez com esta fotografia! Talvez ela não saiba a quantidade das mulheres que se vão sentir mal quando estiverem na maternidade. O mundo precisa de normalizar a vida real e esquecer os filtros do Instagram” ou “A Catarina Gouveia teve uma filha ou foi só uma foto para uma campanha publicitária, fiquei confusa assim de repente”, são alguns dos comentários que estão a circular na rede social Twitter.

O nascimento da filha de Catarina Gouveia encontra-se ainda nas tendências daquela plataforma. Recorde-se que a atriz foi mãe na passada quinta-feira, 26 de maio, e que a recém-nascida é fruto da sua relação com Pedro Melo Guerra.