Chris Evans confirmou, esta sexta-feira, 6 de janeiro, o namoro com a atriz portuguesa Alba Baptista.

O ator, célebre por interpretar a personagem “Capitão América”, partilhou um vídeo no InstaStories, ferramenta do Instagram, no qual surge Alba Baptista.

Como legenda o intérprete deixou apenas alguns emojis em forma de coração e escreveu: “Uma retrospetiva de 2022”.

Recorde-se que Alba Baptista rumou até aos Estados Unidos onde protagonizou a série da Netflix “Warrior Nun”.