Clara de Sousa em isolamento depois de contacto com Marcelo Rebelo de Sousa

A jornalista da SIC Clara de Sousa entrou na noite desta segunda-feira em isolamento profilático depois de ser tornado público que Marcelo Rebelo de Sousa está infetado com a covid-19.

Poucas horas depois da Presidência da República ter tornado público que Marcelo Rebelo de Sousa está infetado com o novo coronavírus, embora esteja assintomático, a jornalista da SIC Clara de Sousa entrou em isolamento profilático por ter estado em contacto direto com o Chefe de Estado, depois de ter conduzido o debate do passado dia 6 de janeiro, que opôs Marcelo Rebelo de Sousa a André Ventura – que também está em isolamento.

Ricardo Costa, diretor de Informação da SIC, referiu ontem na SIC Notícias que a “pivot” do “Jornal da Noite” se encontra em casa. “Já falei com a Clara e a SIC está a seguir todas as diretrizes da Direção-Geral da Saúde. A carga viral do Presidente no dia 6 de janeiro era praticamente nula, de qualquer forma a Clara será testada na próxima quarta-feira”, concluiu Ricardo Costa.