Cláudia Pascoal lança livro para jovens sobre as redes sociais

Cláudia Pascoal lançou o livro “Login” a 9 maio, numa semana em que se assinala o Dia Mundial da Password.

É um livro composto por três letras musicadas pela artista e uma de teatro, direcionada para a comunidade escolar, mais concretamente aos alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário.

“Login” integra três histórias ficcionadas sobre o “Uso Consciente das Redes Sociais”, “Perigos das Redes Sociais” e “Potencialidades das Redes Sociais”.

Privacidade e identidade, Ciberdependência (o excesso, o vício e a alienação), Relações online (Sexting) e Phishing são alguns dos subtópicos abordados no projeto.

O objetivo deste livro exclusivo para escolas, organismos e municípios é a “sensibilização dos mais jovens para a utilização das redes sociais, consciencializando-os e informando-os não apenas sobre os seus perigos, mas também sobre as suas potencialidades”.

Este mais recente projeto da cantora Cláudia Pascoal foi feito em parceria com a empresa Betweien.