Cláudia Vieira revela ter recebido convites para regressar à TVI

Cláudia Vieira admitiu já ter recebido e recusado alguns convites para regressar à TVI. No entanto, destacou o “carinho” pelo canal.

Depois de quase 13 anos na SIC, a atriz e apresentadora revelou no formato “É Preciso Ter Lata”, de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, que já teve propostas da estação de Queluz de Baixo, canal em que iniciou a carreira na representação.

“Comecei na TVI. Tenho um carinho gigante. Em um bom momento da minha vida optei por ir para a SIC e o convite da TVI foi surgindo de vez em quando“, afirmou Cláudia Vieira, respondendo à pergunta de quantas vezes teria sido convidada para ir para a TVI.

A atriz protagonizou a segunda temporada da “Morangos com Açúcar”. Na série juvenil, Cláudia Vieira fez par romântico com Pedro Teixeira, com quem tem uma filha em comum, Maria, de 11 anos.

A artista tem outra filha em comum, Caetana, de um ano, do atual relacionamento com o empresário João Alves.