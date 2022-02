Cláudio Ramos confessa ter saudades da filha que não vê há um mês

Cláudio Ramos confessa ter saudades da filha, Leonor, que não vê há um mês, devido ao trabalho e ao confinamento. “Tenho um profundo sentimento de culpa”, disse.

O apresentador, de 47 anos, tem estado a apresentar o programa das manhãs “Dois às 10”, durante a semana, e aos domingos à noite conduz o “reality show” “Big Brother – Duplo Impacto”, ambos na TVI.

Pelo excesso de trabalho e o confinamento, o comunicador assume que é difícil estar com a filha. “Faz hoje um mês que não estou fisicamente com a minha filha”, começou por escrever nas redes sociais.

“Um mês entre um profundo mergulho no trabalho e um responsável confinamento. Hoje, no programa, falámos da culpa e de saudade. Do medo e da culpa que se sente por se ser um veículo de transmissão deste maldito vírus. Junto-me a esta culpa. Tenho um profundo sentimento de culpa quando me dou conta que entre trabalho e vírus a minha filha de 16 anos não esteve com o pai uma única vez”, acrescentou.

Cláudia Ramos sabe que não é o único nesta situação: “Não serei único, nem caso raro. Mas custa! Às vezes custa ser crescido e ter a certeza de que o caminho não nos trará arrependimento. É muito nisso que tenho pensado. Nisso e nas saudades dos nossos lanches e passeios”.

Recorde-se que Leonor é fruto do relacionamento terminado entre Cláudio Ramos e Susana Moniz.