Cláudio Ramos e a estreia do “BB Zoom”: “Vai durar mais 20 anos”

O “BB Zoom” estreia-se na TVI este domingo, 26 de abril, depois de um adiamento de um mês por causa da “Covid-19″. Cláudio Ramos, o apresentador”, revela como viveu estes dias.

Ele está de volta. Depois de ter feito uma pausa de um mês, por causa do novo Coronavírus, Cláudio Ramos está pronto para apresentar o “BB Zoom” – até agora denominado “BB2020” -, que se estreia este domingo, dia 26 de abril.

Em conversa com a N-TV, o comunicador revela como passou as últimas semanas. “Sou muito prático e a partir do momento em que se mudou foquei-me no que era importante. Agilizei as minhas atividades domésticas e tento distrair-me ao máximo para que o isolamento custe menos”, começa por referir, em entrevista ao nosso site.

“Aproveitei o tempo para me preparar. Um projeto desta natureza implica preparação e como é um registo diferente do que tenho feito obriga a estudo e a pesquisa. Aproveitei para o fazer”.

https://www.instagram.com/p/B_Kf2FfpBbP/

As expetativas para o “BB Zoom” são elevadas. “Tenho o desejo de apresentar um programa do qual gosto muito, Um fenómeno com 20 anos, que se adaptou à passagem do tempo e que vai durar mais 20 anos”, garante Cláudio Ramos.

Sobre os concorrentes, a descrição é simples: “São pessoas como nós, sem estereótipos. Pessoas reais. Podia ser o meu irmão, o meu amigo, a minha mãe”.

A propósito da saída com muito alarido da SIC, uma palavra final: “Informei a Cristina Ferreira e o Daniel Oliveira. Não estava precário na estação e prestava serviços. Não saí por causa do dinheiro, mas porque o diretor de Programas da TVI Nuno Santos me convenceu”.

https://www.instagram.com/p/B_M1vV-J-9n/

Entretanto, no Instagram, Cláudio Ramos voltou a dirigir-se aos fãs: “Pode não parecer mas estou a trabalhar. Estou feliz. Estou feliz a trabalhar porque sou um privilegiado. Apesar de estarmos longe uns dos outros, consigo sentir à distância a vontade que cada um de vocês tem de chegar a mim. Estou atento e cada manifestação é um abraço que recebo. Acho que nunca senti tanto a falta de abraços como agora! Boa semana a todos. Confiemos. Cada vez acredito mais que vai ficar tudo bem”, rematou, nas redes sociais.