Cláudio Ramos reage à liderança da TVI: “Nunca duvidei que este dia chegaria”

Nas redes sociais, Cláudio Ramos agradeceu aos telespetadores a vitória da TVI e reforçou que foi fruto de “empenho, dedicação, esforço, vontade e ideias”.

O ambiente foi de alegria esta sexta-feira, 1 de março, nos corredores da estação de Queluz de Baixo. Ao fim de 60 dias consecutivos onde a SIC foi a televisão mais vista, a TVI conseguiu, em mês de aniversário, detonar a rival.

Durante o “Dois às 10”, Cristina Ferreira felicitou o canal, mas, uma vez que Cláudio Ramos não estava presente, o apresentador recorreu às redes sociais para agradecer aos telespetadores.

“Do lado de cá existe empenho, dedicação, esforço, vontade e ideias. Muitas ideias. Isso é bom de meter em prática, mas sabe muito melhor se for recebido do lado de lá como está a ser. Com o aplauso do público e a escolha de quem na verdade faz a televisão ser televisão”, escreveu.

“Nunca duvidei que este dia chegaria. No caminho até aqui, houve tempo para muito empenho, ainda mais dedicação, esforço de todos os profissionais e muita vontade de meter ideias em prática para que sejamos a sua companhia favorita. E somos! Confesso que assim, qualquer esforço vale mais a pena! Obrigado”, concluiu.