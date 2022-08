Cláudio Ramos revela que tem “três costelas fora do sítio”: “Estou há duas noites sem dormir”

Cláudio Ramos revelou, esta quarta-feira, 3 de agosto, que tem andado com problemas de saúde por ter, neste momento, “três costelas fora do sítio”.

O comunicador, de 48 anos, confessou, durante o final da emissão do programa das manhãs “Dois às 10”, da TVI, que está há duas noites sem dormir devido aos problemas que tem nas costas.

“Estou há duas noites sem dormir, tenho as costas todas lixadas. Tenho três costelas fora do sítio e continuo com muitas dores”, contou, referindo que “parece” ter “uma faca” espetada nas costas.

Cláudio Ramos adiantou que pensou em mostrar ao público, mas acabou por não o fazer por ter uma parte das costas mais inchada do que a outra. “Ia mostrar mas… tenho uma parte das costas que está maior do que outra, está mais inchada de uma parte, eu estou mal”, disse.

O apresentador da TVI mostrou, esta terça-feira, 2 de agosto, no InstaStories, ferramenta do Instagram, que já começou a fazer tratamento para resolver o problema.