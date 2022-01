Cláudio Ramos sobre a separação: “Não a troquei por uma mulher e acho que isso ajuda”

Cláudio Ramos abordou a separação da ex-mulher e a homossexualidade, sublinhando a Cristina Ferreira que sempre esteve “bem resolvido”.

O apresentador revelou detalhes sobre a vida pessoal numa entrevista dada à diretora de Entretenimento e Ficção da TVI para programa “Conta-me”, que será transmitida na sexta-feira, 1 de janeiro.

No excerto publicado no Instagram de Cristina Ferreira, esta terça-feira, 29 de dezembro, Cláudio Ramos abordou o divórcio com a ex-mulher, com quem tem uma filha em comum, Leonor.

“Sofreu mais do que eu. Ela não estava nada à espera. Fui muito egoísta. Aí sei que fui egoísta”, assumiu. “Não é uma rivalidade, eu não a troquei por uma mulher, acho que isso ajuda muito”, sublinhou.

Sobre a orientação sexual, Cláudio Ramos afirmou que a cabeça sempre esteve bem resolvida. “Nunca disse à minha mãe o que era ou deixava de ser. A mãe sabe. […] Não sou nada o género de pessoa que diz que ficou traumatizado porque o pai lhe dizia que era ‘maricas’. Estou-me a borrifar. A minha cabeça estava bem resolvida”, admitiu.