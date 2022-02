CNN Portugal arranca com 400 convidados no Mosteiro dos Jerónimos

Marcelo Rebelo de Sousa marcou presença no lançamento do novo canal de informação. Mário Ferreira congratulou-se com o lançamento da CNN Portugal que decorreu no Mosteiro dos Jerónimos com 400 convidados.

A CNN Portugal arrancou na noite desta segunda-feira as emissões às 21 horas – com Judite Sousa à frente do noticiário inaugural – mas, antes, o novo canal de informação que substitui na posição 7 a TVI24 organizou ao final da tarde um grande evento nos Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, que juntou perto de 400 pessoas. Entre os convidados estiveram o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e alguns diretores da estação de cabo norte-americana. Mário Ferreira, presidente da empresa Media Capital, que detém a CNN Portugal ou a TVI, assinalou o sentimento de satisfação. “É um momento de grande satisfação para nós que merece ser celebrado”, afirmou.