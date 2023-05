Concorrente Tamara Rocha expulsa de “O Triângulo”

A concorrente Tamara Rocha foi a escolhida pelos telespetadores para abandonar neste domingo à noite o “reality show” da TVI “O Triângulo”.

“Fui a pessoa mais consistente do início ao fim. Estou muito feliz e muito orgulhosa da minha prestação”, referiu a agora ex-participante depois da gala apresentada por Cristina Ferreira.

A “chef” disputou a continuidade no programa do quarto canal com Zezinho, Rafael Mota e Lara Moniz.

Faltam apenas quatro semanas para o “reality show” da TVI terminar.